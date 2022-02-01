В среду в Липецке до -3 градусов, к вечеру снег

В Липецке до 3 градусов мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 2 февраля, в Липецкой области ожидается пасмурная погода. Ночью столбик термометра опустится до отметки -9 градусов. Днем около 3 градусов мороза. С утра может ненадолго выглянуть солнце, но потом небо снова укроют тучи. К вечеру синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на восточный 4-6 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 744 мм рт.ст.

В четверг, 3 февраля, в областном центре потеплеет. В темное время суток всего лишь 3 градуса ниже ноля. Днем в городе 0 градусов. Временами снег, местами сильный. Ветер переменных направлений 2-4 м/с. Атмосферное давление останется таким же - 744 мм рт.ст.