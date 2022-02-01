Ловкая воровка вытащила деньги из кошелька у женщины на кассе под Липецком

В Липецкой области будут судить виртуозную воровку, которая обокрала женщину в Ельце. Кража произошла в очереди на кассе магазина, сам маневр смогла засечь только камера наблюдения.

На записи, которую после заявления изъяла полиция, видно, как «безобидная» посетительница суетится у кассы и делает вид будто ищет что-то в сумке. Женщина максимально притирается к покупательнице, которая расплачивается за товар и держит сумку открытой.

За несколько секунд, пока потерпевшая рассчитывается за товар и кладет сдачу обратно в сумку, воровка быстрым движением успевает вынуть из кошелька наличные. Ни кассирша, ни другие посетители, ни сама обворованная, ничего не замечают.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обвиняемая достала из кошелька 15 000 рублей. Воровкой оказалась опытная 45-летняя рецидивистка, ранее уже судимая. Кстати, все деньги полиция успела забрать и вернуть владелице. Дело расследовали и передают в суд.