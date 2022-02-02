На трассе под Липецком поймали закладчиков с крупной партией героина

В Липецкой области поймали выходцев из-за границы с крупной партией героина. Подозрительную машину заметили сотрудники ДПС на трассе Орел – Тамбов ночью 26 января возле автобусной остановки. Когда автоинспекторы подъехали ближе, из-за остановки вышел некий мужчина и сел в машину. Стражи порядка решили проверить у обоих документы.

Во время проверки водитель и пассажир заметно нервничали, что показалось странным и сотрудники ДПС начали проверять сам автомобиль и не зря – в салоне нашли 140 грамм героина.

Оба мужчин оказались уроженцами ближнего зарубежья, 27 и 29 лет. Уже в Задонском отделе полиции задержанные признались, что героин собирались продавать на территории Липецка и Липецкой области, но успели сделать только оду «закладку» за остановкой. Там полицейские нашли в свертке еще 46 граммов наркотика. Всего наркоторговцы планировали разложить около 200 грамм героина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 228.1 УК. Обоих взяли под стражу, им грозит до 20 лет колонии.