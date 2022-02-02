В январе липчане чаще всего звонили спасателям, чтобы вызвать скорую

Жители Липецка за январь звонили на телефон спасения около 17 500 раз – это на 5% больше, чем в начале прошлого года. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, лидером по вызовам стала службе скорой помощи – 3144 звонка или 18%. Рекордное число вызовов скорой через службу спасения зафиксировали 30 января, когда позвонили 723 человека – в 9 раз больше, чем в то же число прошлого года. Это связывают с новой волной коронавируса.

На втором месте после скорой помощи по звонкам – полиция, 1793 звонка. Липчане просили помощи в ДТП, семейных конфликтах и сообщали о нарушении порядка. Увеличилось количество ложных сообщений о терактах. Напомним, в январе в Липецке массово «минировали» школы.

Третье место у ЖКХ, что было связано со снегопадами.