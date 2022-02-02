К 8 марта в Липецке вырастят 29 000 тюльпанов

Готовят и цветы для городских клумб Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке к 8 марта вырастят 29 000 тюльпанов разных сортов. По данным «Зеленхоза» луковицы уже перенесли в теплицы, где они созреют к нужной дате. Вырасти должны около 20 сортов тюльпанов различных расцветок и формы, среди них есть сорта «Адрем», «Коламбус» и «Династи».

По данным озеленителей, 2020 и 2021 годах все тюльпаны продали за неделю до праздника. В этом году заготовили на 20 000 луковиц больше.

Не забывают и про городские клумбы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, выращивать рассаду для клумб и цветников начали уже в январе. Уже посеяли семена тагетиса, колеуса и петунии. Сейчас готовят к посадке многолетники. Кроме этого в Липецке появятся новые виды туй и можжевельника.