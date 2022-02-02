Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 11:45

Липчанин занял у жены деньги на проституток, но попал на мошенников

Мужчина остался без денег и без продажной любви
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заявление мужчина написал только через месяц

Заявление мужчина написал только через месяц

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Феерический чудак в Липецке потратил приличную сумму на интимные услуги, которые так и не получил. 32-летний семейный мужчина в поиске разнообразия набрел на нелегальный сервис с объявлениями об оказании услуг интимного характера.

Выбрав нужное по прейскуранту и подходящую барышню, липчанин связался оператором. Обговаривая условия оплаты и оказания услуг, сотрудники притона пояснили, что нужно внести «гарантийные и страховые взносы».

Нужной суммы у искателя платных приключений не оказалось, поэтому часть суммы он занял у жены. Получив деньги, жрицы любви перестали выходить на связь. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, всего потерпевший перевел мошенникам более 74 000 рублей. Причем сам инцидент произошел еще в начале января, в новогодние праздника, но заявить о преступлении мужчина решился только через месяц – вероятно после того, как узнала супруга.

0