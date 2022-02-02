Липчанка убила любовника, воткнув нож в грудь

В Липецкой области женщина подозревается в жестоком убийстве любовника. Преступление произошло 31 января в городе Усмань. Там в одной из квартир дома по улице Ленина нашли окровавленный труп 35-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

Осмотрев место происшествия и опросив свидетелей, следователи вышли на сожительницу убитого. 35-летнюю женщину сейчас задержали, ей вменяют 105 статью УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе СКР области, женщина выдвинула свою версию и заявила о самообороне.

Что произошло на самом деле и действительно ли имела место самооборона, еще предстоит выяснить. Пока задержанной должны избрать меру пресечения на время следствия.