Сурки из Липецкого зоопарка не вышли предсказывать погоду

Липецкие сурки не вышли из спячки Фото: Липецкий зоопарк

В День сурка, 2 февраля, сурки в Липецком зоопарке не проснулись. По приметам в этот день животные предсказывают, какая будет весна – ранняя или поздняя. Если сурок выйдет из норы и не испугается своей тени, то весна будет ранняя. Но в этом году семья липецких сурков по кличке Мальчик и Девочка к началу февраля не проснулась. Кстати, в прошлом году животные тоже не вышли из домика.

Как сообщили в зверинце, сурки ушли в спячку в начале ноября и еще ни разу не просыпались. А в прошлую зиму из-за оттепелей они спали беспокойно, просыпались несколько раз, грызли сено. Обычно сурки могут спять от трех месяцев до полугода.

По данным синоптиков, теплеть в Липецке начнет со следующей недели, небольшое похолодание ожидается только в предстоящие выходные. А после крепких морозов уже не обещают.