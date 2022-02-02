Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 13:54

Сурки из Липецкого зоопарка не вышли предсказывать погоду

Мальчик и Девочка проспали День сурка
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Липецкие сурки не вышли из спячки

Липецкие сурки не вышли из спячки

Фото: Липецкий зоопарк

В День сурка, 2 февраля, сурки в Липецком зоопарке не проснулись. По приметам в этот день животные предсказывают, какая будет весна – ранняя или поздняя. Если сурок выйдет из норы и не испугается своей тени, то весна будет ранняя. Но в этом году семья липецких сурков по кличке Мальчик и Девочка к началу февраля не проснулась. Кстати, в прошлом году животные тоже не вышли из домика.

Как сообщили в зверинце, сурки ушли в спячку в начале ноября и еще ни разу не просыпались. А в прошлую зиму из-за оттепелей они спали беспокойно, просыпались несколько раз, грызли сено. Обычно сурки могут спять от трех месяцев до полугода.

По данным синоптиков, теплеть в Липецке начнет со следующей недели, небольшое похолодание ожидается только в предстоящие выходные. А после крепких морозов уже не обещают.

0