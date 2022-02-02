В 2021 году должники Липецкой области выплатили 238 млн рублей, чтобы выехать за границу

УФССП Липецкой области: итоги работы за 2021 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области подвели итоги работы за 2021 год. Напомним, руководитель регионального УФССП Глеб Макаров рассказал, что за прошлый год приставы всего взыскали свыше 4,1 млрд рублей. В управлении на исполнении находились производства по взысканию алиментов - 13 362 дела, штрафов ГИБДД - 234 295, задолженности по зарплате - 1 312, по кредитам - 139 тыс.

УФССП Липецкой области: итоги работы за 2021 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

За этот же период 56 133 жителям региона временно ограничили выезд за границу. Чтобы попасть в желаемое место, им пришлось оплатить долги. Всего - 238 млн рублей.

- Основание для этой меры - уклонение от уплаты долга, - пояснил руководитель управления Глеб Макаров. - Судебный пристав может вынести соответствующее постановление по заявлению взыскателя или по собственной инициативе, если после срока добровольного исполнения прошло 2 месяца. Выезд за рубеж могут ограничить по категориям производств: взыскание алиментов; возмещение вреда здоровью; возмещение вреда в связи со смертью кормильца; причиненного преступлением имущественного ущерба или морального вреда, если сумма задолженности более 10 тыс. рублей, а также все требования неимущественного характера, если сумма долга более 30 тыс. рублей.

Еще одна действенная мера, которую приставы применяют к должникам - ограничение права управления транспортным средством. То есть водительских прав не лишат, но садиться за руль нельзя. Кто нарушит этот запрет, попадет под административную статью. В 2021 году эту меру применили к 3 200 липчанам. Так, удалось взыскать более 24 млн рублей.

Главный судебный пристав напомнил, что проверить информацию о своих долгах липчане могут на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, в мобильном приложении ФССП России, на Госуслугах. Кстати, в 7-этажном здании на первом этаже планируют организовать "Пункт приема граждан". Там поставят терминал для выдачи талонов. Развесят экраны, на которых будет отображаться очередь.