В Липецке жители 26 и 27 микрорайонов на сутки останутся без холодной воды

Жители нескольких районов Липецка почти на сутки останутся без воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ночь со 2 на 3 февраля в некоторый районах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы "РВК-Липецк", на улицах Катукова и Кривенкова будут монтировать новую запорную арматуру диаметром 600 мм в водовод диаметром 700 мм. Работы стартуют в полночь.

Из-за этого на сутки без холодной воды останутся жители 26 и 27 микрорайонов, улицы Катукова, 51; ст. 49; 11. А в домах 28 и 29 микрорайонов, в "Европейском" и "Победе" может понизиться давление холодной воды.

Специалисты уже подготовили рабочий котлован, сделали врезку запорной арматуры, приварили фланцы для вставки. С 00.00 до 3.30 работники проведут необходимые переключения для остановки магистрального участка. До 8.00 утра бригада будет его дренировать. В течение дня, ориентировочно до 20.00, поврежденный участок заменят. До 23.30 планируют восстановить систему водоснабжения.

По микрорайонам будут курсировать 5 машин с водой. Также воду подвезут по заявкам жителей.