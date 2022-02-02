В четверг в Липецке до 1 градуса мороза и без осадков

В Липецке легкий морозец Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 3 февраля, в Липецке ожидается пасмурная погода. В темное время суток до 5 градусов ниже ноля. Днем столбик термометра покажет -1 градус. Ветер северо-восточный 3-5 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 744 мм рт.ст.

В пятницу, 4 февраля, тоже пасмурно. Ночью синоптики обещают местами небольшой снег и около 6 градусов мороза. Днем в областном центре 4 градуса со знаком минус. Ветер северный 5-6 м/с. На дорогах снежный налет. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 746 мм рт.ст.

Световой день становится все длиннее - 9 часов 13 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 7.58. Заход в 17.12. Луна растущая.