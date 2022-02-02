Где в четверг в Липецке отключат свет и воду

Где в Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 3 февраля, в Липецке ожидаются очередные отключения света и воды. По данным "Россети Центр", с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Боровая, 10; Березовая, 1; Зои Космодемьянской, Базовый проезд, 4, владение 3 и 5; Осенний проезд, 1а, 1г, 1е,1б, 11.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в садоводческих товариществах "Мичурина", "Кооператор", "Трубник". Дополнительная информация по телефону 8-800-220-0-220.

В тот же день с 10 утра до окончания работ холодную воду отключат по улицам Семашко, 68; ул. Гагарина, 61а. По данным пресс-службы "РВК-Липецк", воду подвезут по заявкам жителей. Все вопросы по телефонам 175 и 236-175.

Напомним, что на сутки без холодной воды останутся жители 26 и 27 микрорайонов. Подробности здесь.