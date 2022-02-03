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Происшествия3 февраля 2022 5:32

Липчанин обманом получил свыше 77000 рублей социальных выплат

Житель Липецка числился безработным, хотя являлся самозанятым
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин обманом получал социальные выплаты: расследование уголовного дела продолжается

Липчанин обманом получал социальные выплаты: расследование уголовного дела продолжается

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжают расследовать уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления недостоверных сведений".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с июля 2020 года по март 2021 года липчанин являлся самозанятым. Однако, он продолжал получать выплату пособия по безработице, умолчав о смене деятельности. Подозреваемый, предоставляя недостоверные сведения, получил более 77 тыс. рублей выплат.

Мужчине грозит до 1 года исправительных работ, либо до 2 лет ограничения свободы, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 4 месяцев ареста.

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