Под Липецком сгорела надворная постройка: есть погибший

За минувшие сутки на территории Липецкой области зарегистрировали 1 пожар. Он произошел в поселке Добринка. По улице Титова вспыхнула надворная кирпичная постройка.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 отделения пожарной охраны. Несмотря на усилия, пламя полностью уничтожило строение. Погиб человек. Его личность устанавливают. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Спасатели просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности. А также напоминают о полезности пожарных извещателей. Наибольшее число пожаров происходит ночью. Люди спят и не могут вовремя отреагировать. Ситуацию усугубляют токсические продукты горения мебели, ковров, синтетических тканей и пластика, что зачастую приводит к трагическим последствиям. Дымовой датчик со звуковым извещением в этой ситуации поможет сохранить жизнь.