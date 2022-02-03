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Происшествия3 февраля 2022 7:29

Под Липецком сгорела надворная постройка: есть погибший

С огнем боролись 3 отделения пожарной охраны
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки на территории Липецкой области зарегистрировали 1 пожар. Он произошел в поселке Добринка. По улице Титова вспыхнула надворная кирпичная постройка.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 отделения пожарной охраны. Несмотря на усилия, пламя полностью уничтожило строение. Погиб человек. Его личность устанавливают. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Спасатели просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности. А также напоминают о полезности пожарных извещателей. Наибольшее число пожаров происходит ночью. Люди спят и не могут вовремя отреагировать. Ситуацию усугубляют токсические продукты горения мебели, ковров, синтетических тканей и пластика, что зачастую приводит к трагическим последствиям. Дымовой датчик со звуковым извещением в этой ситуации поможет сохранить жизнь.

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