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Происшествия3 февраля 2022 7:51

Тамбовчанка и пензенец обворовали магазин в Липецке на 7300 рублей

Парочка украла продукты и алкоголь
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки в Липецкой области полицейские раскрыли 18 преступлений против собственности, 8 - против общественной безопасности, по 3 - против порядка управления, жизни и здоровья граждан.

Также участковый отдела полиции №7 Липецка раскрыл кражу продуктов из магазина по улице Катукова. В январе неизвестные набрали полную тележку продуктов и алкоголя и незаметно вывезли ее на улицу. Сумма ущерба составила 7 300 рублей. , Подозреваемые - 37-летняя жительница Тамбова и 40-летний житель Пензы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злодеи приехали в областной центр месяц назад, вместе сняли квартиру, мужчина устроился на работу. В отношении них возбудили уголовное дело по п."а" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

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