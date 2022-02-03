МЧС предупреждает: в Липецкой области туман

Спасатели предупреждают липчан о тумане. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, днем 3 февраля и ночью 4 февраля в Липецкой области сохранится туман с видимостью менее 500 метров.

Напомним, что во время сильного тумана лучше отложить поездку. Оказавшись в непогоду в дороге, лучше сбавить скорость. В тумане кажется, что предметы расположены дальше, чем есть на самом деле. «Золотое» правило езды в тумане – скорость автомобиля должна быть в 2 раза меньше расстояния видимости. Если туман очень густой и видимость не превышает 2 метров, лучше остановиться и переждать.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".