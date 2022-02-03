Клиенты Tele2 в Липецке стали выбирать более дорогие смартфоны

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Клиенты компании стали чаще выбирать устройства LTE в более дорогом сегменте, что удлинило срок жизни этих гаджетов. Лидером по проникновению в сети Tele2 остаются смартфоны Samsung с долей 28%, самую высокую динамику показали аппараты Xiaomi, которые приросли на 4 п. п., в том числе и в Липецкой области.

Клиенты компании стали чаще выбирать более технологичные смартфоны – с большей диагональю экрана для использования цифровых сервисов. В 2021 году доля 4G-смартфонов среди этого типа устройств увеличилась в сети Tele2 на 4 п. п. до 94%. В Липецкой области доля LTE-устройств к концу 2021 года также составила 93%, продемонстрировав рост на 4 п. п.

Абоненты мобильного оператора стали пользоваться более дорогими моделями гаджетов стоимостью от 20 тысяч рублей. Доля таких смартфонов в сети Tele2 увеличилась за год с 18% до 27%. При этом 32% клиентов выбирают устройства в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей, 36% – пользуются более бюджетными моделями стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей. Липецкие абоненты Tele2 поддерживают общую тенденцию – число клиентов, которые выбирают смартфоны стоимостью от 20 тысяч рублей, составляет 25%. 32% липчан покупают устройства с ценой от 10 до 20 тысяч рублей, а 39% останавливают свой выбор на более бюджетных вариантах.

Год к году доля смартфонов с диагональю экрана более 6 дюймов увеличилась на 17 п. п. и составила 54%. Жители Липецкой области также отдают предпочтение устройствам с диагональю от 6 дюймов, так, доля смартфонов с большим экраном составляет 53%. Это обусловлено тем, что люди стали больше времени проводить в соцсетях и на онлайн-платформах, смотреть фильмы и другой видеоконтент на экранах мобильных устройств. В ответ на изменения в медиапотреблении Tele2 в партнерстве с видеосервисом Wink в 2021 году запустила сервис обмена минут на кино: на декабрь прошлого года клиенты компании посмотрели за минуты более миллиона фильмов.

Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны Samsung – 28%, Xiaomi – 22%, Honor – 15% и Apple – 13%. В топ самых популярных среди липчан брендов вошли Samsung, Xiaomi и Honor. Самый динамичный прирост год к году показала компания Xiaomi, увеличив долю с 18% до 22%. Этому способствовала успешная коллаборация вендора и оператора. В ноябре 2021 года клиенты Tele2 первыми на рынке РФ получили возможность приобрести устройства Xiaomi по выгодной цене, обменяв неиспользованные минуты на скидку. В минувшем году они конвертировали в скидку 60 млн минут. В Липецкой области доля Xiaomi также выросла на 4 п. п. и составляет 22%.

Еще один заметный тренд 2021 года – россияне выбирают более качественные и дорогие модели, которыми пользуются дольше. Жизненный цикл устройств в сети увеличился. Число абонентов, которые пользуются одним смартфоном два года, выросла на 13%, а клиентов, меняющих свой телефон раз в три года, – на 20%.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Спрос на более технологичные и инновационные устройства неизменно растет, что подтверждает динамика их жизни в нашей сети. Клиенты все чаще выбирают качественные и функциональные гаджеты, используя их значительно дольше. Тесное сотрудничество с вендорами, развитие и высокое качество сети Теle2 позволяют абонентам наслаждаться всеми возможностями цифровых сервисов на высоких скоростях».