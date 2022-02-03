В Липецке 22 февраля сыграют свадьбу 22 пары

В красивую дату 22.02.2022 в Липецке распишутся 22 пары. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 11 союзов заключат в ЗАГСе на улице Ленина, 10 – в Советском, еще 1 – в Левобережном.

Кстати, торжественные церемонии проводят только по пятницам и субботам. Но в этом году из-за большого числа желающих связать себя узами брака, это правило решили изменить. 22 февраля регистрировать браки будут в торжественной обстановке. В это время прием граждан в отделе приостановят.

Напомним, что благодаря введению принципа экстерриториальности, получить услугу липчане могут в любом из отделений ЗАГС: Октябрьский отдел - 34-75-47, Левобережный отдел - 43-02-49, Правобережный отдел - 27-21-68, Советский отдел - 72-66-00. Электронное заявление на заключение или расторжение брака, на регистрацию рождения или усыновления липчане могут подать через портал Госуслуг. На оплату госпошлины там действует скидка в 30%.