Липецкие хоккеисты дважды проиграли клубу из райцентра Удмуртии

После вчерашнего игрового дня МХК «Липецк» занимает девятое место в восточной конференции. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

МХК «Липецк» провел два очередных домашних матча в рамках НМХЛ. Нашим парням противостоял «Прогресс» из Глазова.

В первой встрече для выявления победителя потребовался овертайм. Основное время завершилось вничью – 2:2 (Максим Карпушин, 31-я, Даниил Зайцев, 42-я), а в дополнительное время победу удмуртам принес точный бросок Азата Кутаякова (62-я).

А накануне «Прогресс» с первого периода ушел в отрыв (1:3), добившись итогового перевеса в три шайбы – 3:6. Ворота гостей по разу поразили Иван Попов (13-я, 1:2), Карпушин (32-я, 2:3) и Даниил Прохоров (40-я, 3:4).

После вчерашнего игрового дня МХК «Липецк» занимает девятое место в восточной конференции: 24 очка в 32-х матчах. Следующие матчи липчане проведут 16 и 17 февраля в Череповце с местным «Металлургом».