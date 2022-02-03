В Липецке дольщик отсудил у застройщика почти 10% стоимости квартиры за сорванный срок сдачи

В Липецке прокуратура помогла дольщику выиграть суд с застройщиком. В правоохранительные органы обратилась мать двоих детей, которая купила квартиру летом 2020 года. Жилье обошлось в 3 510 540 рублей, которые участница долевого строительства перевела на счет строительной компании.

Но квартиру в срок не сдали, задержали на 102 дня, что и стало поводом для жалобы. Поэтому прокурор обратился в суд, где потребовал взыскать с подрядчика неустойку и штраф в пользу собственника жилья. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд полностью удовлетворил требования. Теперь за сорванные сроки сдачи компания должна выплатить 235 165,87 рублей неустойки и 117 582,93 рублей штрафа. Всего почти 10% от общей стоимости квартиры.