Пять мошенников за день выманили у липчан 800 000 рублей

Несмотря на многочисленные предупреждения и подробные разоблачения всех схем, народ продолжает верить разного рода аферистам, включая неугомонных лжесотрудников банка.

Например, 51-летняя липчанка по одному звонку перевела на «безопасный счет» 100 000 рублей. Другую женщину, 73-летнюю, обрабатывали с разных телефонов 4 часа, в итоге пенсионерка вышла из дома и перевела через банкомат 98 000 рублей. По той же схеме обманули 58-летнюю липчанку, которую держали на связи в напряжении и не давали положить трубку в течение нескольких часов. У нее «специалисты» выманили 389 000 рублей.

«Службе безопасности банка» верят не только пенсионеры. Так 26-летня девушка перевела сначала 100 000 рублей, а затем еще 90 тысяч, только потом заподозрила неладное.

Еще одна 31-летняя женщина в Чаплыгине попала на уловку мошенников, продавай дом. Она сообщила потенциальному покупателю реквизиты банковской карты, откуда сразу пропали все деньги – 125 000 рублей.