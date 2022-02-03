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Происшествия3 февраля 2022 16:08

Подростка под Липецком будут судить за пьяную драку с тяжелыми последствиями

Несовершеннолетний студент избил сверстника после вечеринки в баре
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области будут судить 17-летнего студента колледжа из Ельца, который в пьяной драке сильно избил другого подростка. Все случилось 1 ноября в заведении, где выпивала компания подростков. Между пьяными студентами разгорелся конфликт, которые продолжился на улице. Во время драки парень избил лежащего на асфальте сверстника ногами в живот, что обернулось серьезным повреждением внутренних органов.

Ребята вызвали скорую помощь и убежали. Благо медики прибыли вовремя и сделали все необходимое, поэтому избитый парень выжил. При этом судмедэксперты оценили вред здоровью, как тяжкий. Уголовное дело возбудили по 111 статье УК – умышленное причинение тяжкого вреда.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, студент написал явку с повинной и во всем сознался в ходе расследования. Теперь дело передают в суд, парню грозит до 8 лет колонии.

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