Подростка под Липецком будут судить за пьяную драку с тяжелыми последствиями

В Липецкой области будут судить 17-летнего студента колледжа из Ельца, который в пьяной драке сильно избил другого подростка. Все случилось 1 ноября в заведении, где выпивала компания подростков. Между пьяными студентами разгорелся конфликт, которые продолжился на улице. Во время драки парень избил лежащего на асфальте сверстника ногами в живот, что обернулось серьезным повреждением внутренних органов.

Ребята вызвали скорую помощь и убежали. Благо медики прибыли вовремя и сделали все необходимое, поэтому избитый парень выжил. При этом судмедэксперты оценили вред здоровью, как тяжкий. Уголовное дело возбудили по 111 статье УК – умышленное причинение тяжкого вреда.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, студент написал явку с повинной и во всем сознался в ходе расследования. Теперь дело передают в суд, парню грозит до 8 лет колонии.