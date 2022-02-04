Рецидивист за несколько тысяч рублей зарегистрировал на себя фирму в Липецке и попал под статью

В Липецке расследуют уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Лев-Толстовского района. Его подозревают в совершении преступления по ч.2 ст.173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица".

По предварительным данным, в августе 2020 года фигурант за деньги зарегистрировал на свое имя фирму, формально выступив ее учредителем и директором. При этом фирмой он никогда не управлял. По словам злодея, он согласился на аферу, чтобы улучшить свое материальное положение. Правда, вознаграждение за нарушение закона оказалось небольшим - всего несколько тысяч рублей. Кстати, мужчину уже ранее привлекали к уголовной ответственности за кражи.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, фигурантами аналогичных дел стали неработающий, ранее судимый 29-летний житель Данкова и 55-летний липчанин. В настоящее время следственные и иные процессуальные действия продолжаются.