Весной в Липецке будут бесплатно прививать от бешенства домашних животных

В 2021 году специалисты разложили на границах Липецка свыше 40 тыс. доз вакцины от бешенства Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке проведут профилактический месячник, чтобы предотвратить заражение животных бешенством. В марте и апреле по выходным специалисты будут бесплатно прививать домашних любимцев в разных районах города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, для этого откроют 57 мобильных пунктов в Правобережном и Левобережном районах.

Напомним, что в 2021 году ветеринары привили около 39 тыс. кошек, собак и сельскохозяйственных животных. Разложили на границах города свыше 40 тыс. доз вакцины в специальных брикетах с запахом рыбы и мяса.

В прошлом году в областном центре зафиксировали 5 случаев бешенства. Среди заболевших оказалось 3 домашние кошки. Ветеринары рекомендуют ежегодно прививать питомцев и ограничить их контакты с бродячими и дикими зверями. Более подробную информацию можно узнать в Левобережной ветклинике по номеру 55-81-00 и в Правобережной - 48-20-00.