Карта «Прибыль» вошла в десяткусамых выгодных дебетовых карт

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При составлении рейтинга аналитки оценивали такие параметры как стоимость обслуживания, наличие, простота начисления и процент кэшбека, наличие овердрафта, время изготовления карты, выбор платежной системы и процент на остаток по счету. Преимущество отдавалось продуктам, доступным для онлайн-оформления.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Недавно портал Банки.ру назвалкарту «Прибыль» Уралсиба лучшей доходной картой 2021 года.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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