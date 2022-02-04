Росприроднадзор проверит, кто в Липецкой области загрязняет реку Дон

Состояние реки Дон в границах Липецкой области неоднородно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В прошлом году специалисты взяли пробы воды и донных отложений из реки Дон в Липецкой области. А именно, в районе сброса сточных вод от очистных сооружений ОАО «Лебедянский сахарный завод», ОГУП «Лебедянский водоканал», ОГУП «Данковский водоканал», ОГУП «Задонский водоканал».

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, результаты исследований показали, что состояние реки в границах региона неоднородно. В некоторых зонах фиксировалось превышение меди в 10 раз, марганца - в 4 раза, фенолов - в 3 раза, цинка - в 1,8 раза, БПК-5 - в 1,5 раза, нитрит-ионов - в 1, 4 раза.

- Исходя из опыта работы Росприроднадзора, подобная картина загрязнения характерна для участков рек, в которые попадают стоки из ненадлежащим образом эксплуатируемых очистных сооружений предприятий, - сообщили в пресс-службе.

Поэтому Росприроднадзор инициирует внеплановые проверки в отношении водоканалов в Данковском, Лебедянском и Задонском районах. Специалисты также проинспектируют завод в Лебедяни в сезон работы предприятия.