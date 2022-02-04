В субботу в Липецке в районе ЛТЗ отключат холодную воду

В Липецке на ЛТЗ отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 5 февраля, в районе Тракторостроителей отключат холодную воду. С 10 утра до окончания ремонтных работ без воды останутся жители улиц Жуковского, 6а; Бачурина, 10, 12, 13, 15; 6 Гвардейской Дивизии, 11. Воду подвезут к дому №6а по улице Жуковского.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Ильича, 31, 31а, ст31а, 36а, 36б, 36в, 38а, 46а; Коммунистическая, 27, 29; переулок 1-ый Театральный, 1. А также в частном секторе: улицы Ватутина, Зеленая, Украинская, Лесная, Краснодонская, Олега Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивная, ул. Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Ильича, переулки Садовый, Моторный, 2-ой Моторный, Линейный, 1-ый Театральный, 2-ой Театральный, проезд Ильича. Воду подвезут к дому №46а по улице Ильича.

Как сообщили в пресс-службе "РВК-Липецк", после окончания работ вода может быть мутной. Подробности по телефонам 175 и 236-175.