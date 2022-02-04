В субботу в Липецкой области до 11 градусов мороза

В субботу в Липецкую область вновь вернутся крепкие морозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 5 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до -15 градусов. Днем тоже довольно холодно - от 6 до 11 градусов ниже ноля. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм рт.ст.

В воскресенье, 6 февраля, в Липецке облачно. В темное время суток 14 градусов мороза. С утра местами небольшой снег. Днем около 1 градуса со знаком минус. Ветер южных направлений 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 746 мм рт.ст.

Долгова дня 9 часов 21 минута. Восход в 7.55. Заходит солнце в 17.16. Луна растущая.