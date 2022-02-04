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Происшествия4 февраля 2022 14:10

Липчанину грозит 15 лет за смертельное избиение жены

Супруги подрались и легли спать, а на утро жена не проснулась
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области будут судить 50-летнего жителя станции Хворостянка в Грязинском районе, который осенью прошлого года забил насмерть супругу. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября, когда муж и жена вместе выпивали. Между пьяными супругами разгорелся конфликт и мужчина дважды ударил 41-летнюю жену кулаком по голове.

После драки супруги легли спать, а на утро жена уже была мертва. По заключению медэкспертов, причиной смерти стала внутречерепная травма. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант во всем сознался, расследование окончили и дело передают в суд. Мужчине грозит максимум до 15 лет колонии.

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