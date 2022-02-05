В Липецке расчистят от снега дороги-дублеры в районе улиц Космонавтов и Терешковой

Липчан предупреждают об уборке снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные в Липецке продолжат бороться со снегом. По данным муниципального управления благоустройства, основная задача на субботу и воскресенье - расчистить дороги-дублеры. Техника зайдет на улицы Космонавтов - в районе СК "Звездный" и остановки "Магазин Прогресс", а также Терешковой - у дома №11/1 и другие. Туда направят максимально возможное количество машин. Во время работ движение на участках может быть затруднено. Липчан просят с пониманием отнестись к этому.

Липчан предупреждают об уборке снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

Навести порядок планируют и на других улицах: Петра Смородина, Водопьянова, Доватора, Циолковского. Накануне спецтехника расчищала дворы новых микрорайонов. К сожалению, не всегда специалисты могут качественно выполнить свою работу. И одна из причин тому - припаркованные автомобили. Липчан просят убирать свои машины. А график уборки снега можно посмотреть в Инстаграме управления благоустройства @mbuupravlenie.