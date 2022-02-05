В Липецке мужчины напились, угнали ВАЗ и сожгли его

Пьяные липчане угнали ВАЗ и сожгли его Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В отдел полиции №7 Липецка поступило заявление об угоне ВАЗа-2107. Машину обнаружили в гаражном кооперативе Октябрьского района. Владельца автомобиля ждал неприятный сюрприз. Легковушка полностью сгорела.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемых в угоне и поджоге. Ими оказались ранее судимые липчане 29 и 33 лет. Они признались, что были пьяны, а на преступление пошли из хулиганских побуждений.

Так, глубокой ночью злодеи вскрыли личинку замка водительской двери и отправились кататься. Заехав в гаражный кооператив, они забрали из ВАЗа автомобильный усилитель, автомагнитолу и 4 колонки, а после один из подельников поджег машину. Автомобиль полностью сгорел. Сумма ущерба потерпевший оценил в 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". На период предварительного следствия фигурантов заключили под стражу.