Где в Липецке отключат воду, электричество и отопление 7 февраля

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник, 7 февраля, из-за проведения ремонта «РВК-Липецк» временно прекратит подачу холодной воды. Краны пересохнут с 10:00 до окончания производства работ. Под ограничения попадут жители следующих домов:

- ул. Катукова, 4, 8, 10, 12;

- пр. Победы, 126, 128, 132.

- ул. Юных Натуралистов, 15.

Подвоз воды: ул. Катукова, 4 и ул. Юных Натуралистов, 15.

Кроме того, в понедельник ремонт проведут на сетях теплоснабжения. С 10:00 до 17:00 отопление отключат по адресам: ул. Ушинского, 11,13. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

7 февраля пройдет работы и на электросетях Липецкого района. Подачу ресурса ограничат с с 9 утра до 17:00 в 15-й мкр., 8; ул. Доватора, 10б, 16а, 16, 18, 59, 61, 12, 12б, 14, 14б, 12а.

Справки по телефону 8-800-220-0-220.