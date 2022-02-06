В Липецке осудят бывшего продавца комиссионки за присвоение более 260 тысяч рублей

Следователи полиции Липецка закончили расследование уголовного дела в отношении продавца комиссионного магазина. Его обвиняют в присвоении денег.

Как выяснили правоохранители, недостачу более 260 000 рублей выявили после инвентаризации. Руководители торговой точки заподозрили товароведа-оценщика. 34-летний мужчина в содеянном признался. Выяснилось, что в октябре 2020-го липчанин взял 16 тысяч. Но на этом не остановился, и на протяжении следующего месяца путем оформления залога имущества по завышенной стоимости присвоил еще 250 000 рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Бывшему продавцу грозит до шести лет тюрьмы.