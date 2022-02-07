В лобовом ДТП с фурой под Липецком погиб водитель автобуса

В ДТП с фурой погиб водитель автобуса Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Жуткая авария случилась в минувшее воскресенье утром, 6 февраля, на трассе «Дон» в Липецком районе. Там на подъездной дороге к Липецку лоб в лоб столкнулись автобус «Фольксваген» и грузовик «Скания».

Как сообщает ГИБДД региона, за рулем автобуса был 63-летний водитель, который погиб на месте ДТП. Также в аварии пострадала 40-летняя пассажирка грузовика – женщину с травмами увезли в больницу. Предварительная причина аварии – выезд на встречную полосу.

Всего за трое суток, с 4 по 6 февраля, на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали пять человек и один погиб.

Так 5 февраля на площади Металлургов в Липецке неизвестный водитель, создав помеху, спровоцировал ДТП с «Ладой Грантой» и скрылся. Водитель «Лады» попал в больницу, а сбежавшего нашли автоинспекторы. Им оказался 43-летний мужчина за рулем «Ниссана». Предварительная причина ДТП – нарушение очередности.

Кроме этого в поселке Агроном Лебедянского района 41-летняя женщина за рулем ВАЗ-2105 влетела в ВАЗ-2110 с 74-летним водителем. Обоих водителей и 77-летнюю пассажирку «десятки» увезли в больницу. Причина аварии та же – нарушение очередности проезда.