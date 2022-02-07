Ситуация по ОРВИ среди школьников в Липецке усугубляется. По данным городского департамента образования на 7 февраля, с понедельника в Липецке полностью закрыли на карантин 38 школ. Детей перевели на дистанционное обучение. Помимо этого закрыты отдельные классы в других школах, еще в 5 школах сейчас каникулы.

Всего на дистанционном обучении в Липецке на данный момент находятся 7142 школьника из 272 классов. Болеют около 10500 детей – это 17.8 % от общего числа учеников. Из педагогов на больничном находятся 510 учителей – 16.8%.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в детских садах ситуация стабильная.

Что касается школьников, то родители сами могу перевести ребенка на удаленку, написал заявление в школу. Также взрослых просят не отправлять детей на занятия при наличии малейших признаков простуды или гриппа. В этом случае нужно обратиться к врачу.