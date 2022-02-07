Липчанин попался пьяным за рулем дважды за неделю

Липчанин дважды за неделю сел пьяным за руль. Первый раз ВАЗ-21102 автоинспекторы остановили в районе садоводческого товарищества в Липецке в конце января. За рулем был 34-летний житель Хлевенского района. У водителя имелись все признаки опьянения, но от освидетельствования мужчина отказался.

В ходе проверки выяснилось, что водителя уже наказывали за пьяную езду в январе прошлого года – тогда он пробыл под арестом 10 суток. Но и это обстоятельство никак не повлияло.

Через несколько дней после последнего нарушения неисправимого снова поймали у тех же садов и в том же состоянии. То есть уже третье по счету грубейшее нарушение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, дела возбудили по части 1 статьи 264.1 УК – повторное управление в состоянии опьянения. Мужчине максимум грозит до двух лет колонии.