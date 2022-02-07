Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 8:51

Липчанин попался пьяным за рулем дважды за неделю

Нарушителю грозит до двух лет по уголовной статье
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

Липчанин дважды за неделю сел пьяным за руль. Первый раз ВАЗ-21102 автоинспекторы остановили в районе садоводческого товарищества в Липецке в конце января. За рулем был 34-летний житель Хлевенского района. У водителя имелись все признаки опьянения, но от освидетельствования мужчина отказался.

В ходе проверки выяснилось, что водителя уже наказывали за пьяную езду в январе прошлого года – тогда он пробыл под арестом 10 суток. Но и это обстоятельство никак не повлияло.

Через несколько дней после последнего нарушения неисправимого снова поймали у тех же садов и в том же состоянии. То есть уже третье по счету грубейшее нарушение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, дела возбудили по части 1 статьи 264.1 УК – повторное управление в состоянии опьянения. Мужчине максимум грозит до двух лет колонии.

0