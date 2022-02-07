В Липецкой области временно отменили три межрайонных автобуса

В Липецкой области из-за смерти перевозчика отменили три межрайонных автобуса. Как сообщает областное управление дорог и транспорта, перевозки прекращаются на межмуниципальных маршрутах № 115 «Липецк – Гудовка», №157 «Липецк – Гнилуша» и №563 «Липецк – Ветрячье».

Причина отмены – смерть предпринимателя Валерия Ларина, с которым заключался контракт на перевозку. Рейсы сняли с этого понедельника, 7 февраля.

В управлении пояснили, что автобусов не будет, пока не найдут другого перевозчика и не заключат новый контракт. В данный момент управление дорог ищет возможность обеспечить транспортное сообщение между селами и областным центром.