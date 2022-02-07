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Общество7 февраля 2022 10:16

Световые столбы появились в небе под Липецком в сильный мороз

Оптическое атмосферное явление наблюдали жители Ельца
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Крепкие морозы, которые стояли в Липецкой области в минувшие выходные, 5 и 6 февраля, стали причиной красивого оптического явления. Световые столбы в небе наблюдали жители Ельца.

Яркие вертикальные полоски света сняли на видео. Столбы разных размеров и даже цветов были отчетливо видны на фоне ясного ночного неба.

Данное атмосферное явление возникает при сильных морозах, когда в воздухе парят мельчайшие кристаллы льда, которые отражают свет от наземных источников. Их еще называют ледяными столбами.

По данным синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье, с 5 на 6 февраля, в Липецкой области зафиксировали 20.3 градуса мороза.

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