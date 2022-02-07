Кассира и владельца бара в Липецке наказали за продажу алкоголя подростку

В Липецке наказали сразу продавца и владельца бара за проданный подростку алкоголь. На нарушении попался бармен, а штраф выписали на предпринимателя. Управление потребительского рынка оштрафовало владельца заведения на 100 000 рублей по части 2 статьи 14.16 КоАП.

Однако предприниматель попытался оспорить постановление через суд. Владелец заведения аргументировал тем, что лично продаже не причастен, а напротив инструктировал продавца-кассира, который и виновен в нарушении. Причем изначально оштрафовали именно кассира, поэтому предприниматель счел второй штраф необоснованным.

Как сообщили в пресс-службе управления, арбитражный суд жалобу отклонил, пояснив, что нарушение со стороны продавца не освобождает от ответственности работодателя. То есть если подростку все же продали алкоголь – это результат плохого контроля со стороны руководства. Постановление оставили в силе.