На прошлой неделе с улиц Липецка вывезли более 43000 кубометров снега

В Липецке продолжают наводить порядок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжают наводить порядок. Особое внимание уделяют вывозу снега и расчистке местных проездов.

Так, на прошлой неделей специалисты убрали с дорог более 43 тыс. кубометров снега. А с начала января - свыше 200 тонн. Вырос расход противогололедных материалов. За одну ночь после сильного снегопада на посыпку дорог ушло 470 тонн песоколяной смеси и 70 тонн технической соли. С начала года - свыше 16 тыс. тонн.

В этот понедельник, 7 февраля, специалисты городского управления благоустройства работают на улицах Циолковского, Бунина, Краснознаменная, Кривенкова, Советская, Фрунзе, Баумана, Водопьянова, площадях Революции, Театральная, Заводская, а также в частном секторе Опытной станции, на остановках проспекта Победы.