Липецкий пенсионер пострадал от огня в квартире, которая горела дважды за неделю

Из подъезда эвакуировали людей Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, за минувшую неделю, с 31 января по 6 февраля, в Липецке произошло 13 пожаров. Почти половина из них пришлись на субботу, 5 февраля. Причем в этот день в трех пожарах пострадали люди, в одном случае нашли погибшего – 40-летний мужчина погиб пожаре в садовом домике СНТ «Горняк».

А в доме №8 по проезду Строителей, где загорелась квартира, пришлось эвакуировать подъезд. 70-летнего хозяина квартиры увезли с ожогами и отравлением угарным газом. Как сообщают спасатели, на этот адрес пожарные выезжали дважды за неделю, тогда у пенсионера подгорела еда на плите.

Через час после этого ЧП, загорелся подвал в доме №30 на Катукова. Там тоже пришлось выводить людей из подъезда, двое надышались дымом и попали в больницу.

В тот же день сгорел гараж на Советской, мусор в гаражном кооперативе и бесхозной строение на улице Гайдара.