В Липецке байкер получил 6 лет за сбитого насмерть пешехода и бегство с места ДТП

В Липецке вынесли приговор мотоциклисту, который сбил насмерть женщину и сбежал. ДТП случилось летом, 29 июля, на улице Первомайская, где 27-летний водитель мотоцикла «Хонда» сбил переходившую дорогу не по зебре 42-летнюю женщину. Вместо того, чтобы вызвать полицию и скорую, парень скрылся с места ДТП, а пешеход позже скончалась в машине скорой помощи.

Отыскать сбежавшего водителя полиции помогли очевидцы, которые хорошо запомнили байкера. В ходе следствия выяснилось, что мотоциклист ехал по городу со скоростью 135 км/ч, поэтому и не успел остановиться перед пешеходом. Дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть, плюс бегство с места ДТП.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд приговорил виновного к 6 годам колонии общего режима и лишил права управления транспортом на два года. Также байкеру предстоит выплатить компенсацию семье погибшей. Приговор пока не вступил в силу.