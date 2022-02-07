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Спорт7 февраля 2022 14:28

Липецкий «Металлург» определился с соперниками по турецкому сбору

Серию игр в Ларе подопечные Сергея Машнина начнут 14 февраля матчем с «Каспием» из Актау
Алексей СЕРГУНИН
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"Металлург" перед вылетом в Лару в аэропорту Внуково. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

"Металлург" перед вылетом в Лару в аэропорту Внуково. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 7 февраля, липецкий «Металлург» отправился в турецкую Лару, где проведет второй тренировочный сбор.

«Сталевары» запланировали четыре контрольных матча. 14 февраля состоится спарринг с «Каспием» из Актау, занявшим в сезоне-2021 восьмое место в высшей лиге Казахстана. На 17 февраля есть договоренность с командой первой лиги чемпионата Грузии «Мерани» (третье место в сезоне-2021). 23 февраля «Металлург» должен сыграть с дублем питерского «Зенита».

Заключительный спарринг намечен на 27 февраля, но соперник пока неизвестен. Об этом сообщает сайт болельщиков ФК «Металлург».

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