Липецкий «Металлург» определился с соперниками по турецкому сбору

"Металлург" перед вылетом в Лару в аэропорту Внуково. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 7 февраля, липецкий «Металлург» отправился в турецкую Лару, где проведет второй тренировочный сбор.

«Сталевары» запланировали четыре контрольных матча. 14 февраля состоится спарринг с «Каспием» из Актау, занявшим в сезоне-2021 восьмое место в высшей лиге Казахстана. На 17 февраля есть договоренность с командой первой лиги чемпионата Грузии «Мерани» (третье место в сезоне-2021). 23 февраля «Металлург» должен сыграть с дублем питерского «Зенита».

Заключительный спарринг намечен на 27 февраля, но соперник пока неизвестен. Об этом сообщает сайт болельщиков ФК «Металлург».