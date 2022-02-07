Утром в Липецке у поликлиники выстроились в очередь более 25 человек с температурой

Липчане больше 50 минут стояли в очереди в поликлинику Фото: принтскрин видео.

В этот понедельник, 7 февраля, в Липецке у поликлиники №7 выстроилась большая очередь. Пациенты даже запечатлели ее на камеру - у здания друг за другом стоят больше 25 человек в масках.

- Очередь в бокс для тех, кто заболел, у кого температура, - комментирует автор видео, снимая пришедших. - Стоим уже 50 минут. Люди с температурой стоят.

Напомним, что неделей ранее в областном центре 7 100 жителей заболели ОРВИ. Также зарегистрировали 1 случай гриппа. Липчане продолжают заражаться и коронавирусом - 969 случаев коронавируса за минувшие сутки в Липецкой области. По данным сайта стопкоронавирус.рф выздоровели 43 пациента. К тому же в "копилку" болезней добавился новый штамм COVID-19 омикрон.