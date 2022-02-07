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Общество7 февраля 2022 15:57

Во вторник боле 15 улиц Липецка останутся без холодной воды

Воду подвезут к местам отключений
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат воду

В Липецке отключат воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 8 февраля, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра и до окончания работ краны пересохнут по улицам Студёновская, 3-5, 4а, 7-9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23; Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 159; Гагарина, 2, 4; Ленина, 42 - 2 и 4 корпус; 4-й Пятилетки, 42; переулок Вилкова, 14; а также в частном секторе: улицы Пионерская; Салтыкова-Щедрина, 4-й Пятилетки; переулки Весенний, Вилкова. Воду подвезут к дому №23а.

На этот же период времени без воды останутся жители улиц Винницкая, Харьковская, Подсобное хозяйство, Садовая. Подвоз воды - к дому №31 по улице Харьковская.

Также воды не будет по улицам Неделина, 10; частный сектор: Буденного, Речная, 2-я Индустриальная. Воду подвезут по указанным адресам. Еще воду отключат по улице 40 лет Октября, 10а, 21а, 23б, 23а, 25, 26а, 29а, 27, 29, 31б, 33б, 31, 33, 33а, 35, 37а, 37, 39, 47. Подвоз воды к домам №25 и 29.

Как сообщили в пресс-службе "РВК-Липецк", после окончания работ вода может быть мутной. Подробная информация по телефонам 175 и 236-175.

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