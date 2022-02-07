Липчанка, застрявшая в спортивном снаряде, провела на морозе больше часа не двигаясь

В выходные спасатели выезжали на необычное происшествие в Липецке. 5 февраля около 23.00 позвонила девушка и сообщила, что застряла в спортивном снаряде. Правда, где именно она находится, 20-летняя липчанка определить не смогла.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в поисках несчастной дежурная смена кружила в районе площади Петра Великого. Спасатели были с ней постоянно на связи.

- Испуган был человек, успокаивали и поддерживали, как могли, - рассказал руководитель смены Виктор Евдокимов.

В итоге специалисты управления нашли липчанку прямо напротив здания ДС "Динамо". Неудачно "позанимавшуюся" девушку осторожно высвободили из "объятий" металлической лестницы и посадили погреться в машину - она больше часа провела на морозе не двигаясь. Затем отвезли домой.