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Происшествия7 февраля 2022 16:34

Липчанин похитил из павильона на Универсальном рынке 16000 рублей и тепловую пушку

Правоохранители Липецка возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки полицейские раскрыли кражу из торгового павильона в Липецке. Преступление совершили в ночь с 24 на 25 января на Универсальном рынке. Неизвестный, сбив навесной замок с одного из павильона, украли 16 тыс. рублей и тепловую пушку.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили подозреваемого. Им оказался неработающий 37-летний житель Липецка. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".

3 февраля из квартиры дома по улице Космонавтов кто-то похитил сотовый телефон за 8 500 рублей. Предполагаемого преступника задержали. У неработающего 43-летнего липчанина изъяли похищенный телефон и вернули пострадавшему. Вору же придется отвечать за свои действия. В отношении него возбудили уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

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