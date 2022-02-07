Во вторник в Липецкой области до +3 градусов и мокрый снег

В Липецкой области оттепель Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 8 февраля, в Липецкой области ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и снега. Местами налипание мокрого снега. Ветер южной четверти 7-12 м/с.

Ночью в регионе от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление без существенных изменений - 738 мм рт.ст.

В среду, 9 февраля, в Липецке облачно. В темное время суток столбик термометра опустится до отметки -6 градусов. Ночью мокрый снег. Днем в областном центре оттепель - 0 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.