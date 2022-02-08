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Происшествия8 февраля 2022 5:39

В Липецке в ДТП с КамАЗом погиб водитель "Москвича"

А в аварии на ЛТЗ 6-летний мальчик получил травму
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке столкнулись легковушка и КамАЗ: погиб один из водителей

В Липецке столкнулись легковушка и КамАЗ: погиб один из водителей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 7 февраля, в Липецке на улице Ильича столкнулись "Киа" и "Лада-2115". Как сообщили в пресс-службе регионального УИГБДД России, в ДТП пострадал 6-летний мальчик из отечественного автомобиля. Маленький пассажир получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили. Кстати, ребенок находился в детском кресле. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В Липецке в ДТП пострадал 6-летний ребенок

В Липецке в ДТП пострадал 6-летний ребенок

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В тот же день на улице Буденного столкнулись "Москвич" и КамАЗ. Погиб 60-летний водитель легковушки. Предварительная причина ДТП - выезд на встречную полосу.

В целом за сутки на дорогах региона выявили 1 495 нарушений Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 7 человек. Еще 49 не пристегнулись. Водители 1 200 раз превысили скорость, выехали на встречку и нарушили правила парковки.

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