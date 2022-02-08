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Общество8 февраля 2022 6:39

МЧС предупреждает: в Липецкой области сильный туман

Видимость менее 500 м
Источник:kp.ru
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В Липецке и области сильный туман

В Липецке и области сильный туман

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают жителей Липецкой области о сильном тумане. В ближайшие часы и с сохранением в течение этого вторника, 8 февраля, в регионе будет туман с видимостью менее 500 м.

Особенно внимательными в такую погоду нужно быть водителям. Напомним, что в тумане кажется, будто предметы находятся дальше, чем есть на самом деле. Если есть возможность, лучше воздержаться от поездки. Если нет - выбрать адекватную скорость движения. Есть "золотое" неписаное правило - скорость автомобиля должна быть в 2 раза меньше расстояния видимости. Так, если видимость не более 20 м, то скорость машины - не более 10 км/ч.

В случае происшествия звонить по номеру "112".